Північна Корея вирішила продемонструвати свій потенціал напередодні військових навчань США і Південної Кореї.

Північна Корея підтвердила випробувальний запуск міжконтинентальної балістичної ракети "Хвасонпхо-15", який в суботу викликав занепокоєння в сусідніх Південній Кореї і Японії. Це була перевірка готовності до "мобільної і потужної контратаки" проти ворожих сил, заявили в північнокорейському інформагентстві ЦТАК.

Запуск МБР відбувся в суботу вдень після заяви Пхеньяна про "жорстку реакцію" на планові військові навчання Південної Кореї і США.

У заяві північнокорейців підкреслюється, що навчальний запуск був здійснений в режимі раптовості і без попередньої підготовки, що повинно показати здатність КНДР завдати "смертельної ядерної контратаки" і продемонструвати міць північнокорейських сил ядерного стримування.

Відео дня

Стверджується, що запущена ракета пролетіла 989 км за 1 годину 6 хвилин 55 секунд на висоті 5768 км, перш ніж точно вразила задану область у відкритому морі.

За даними японської влади, корейська ракета впала в їхній виключній економічній зоні моря.

Ракетна програма КНДР

Попри фантастичну економічну відсталість, Північна Корея вкладає величезні ресурси в розвиток своїх стратегічних сил стримування. Видимою частиною цього процесу є періодичні навчальні пуски балістичних ракет, що викликають занепокоєння сусідніх країн.

У листопаді КНДР випробувала ядерну ракету, яка, як стверджується, здатна вражати цілі на території США. При цьому в Південній Кореї стверджують, що північнокорейські ракети досить повільні, щоб їх можна було перехопити.

На тлі ракетних випробувань КНДР регулярно робить грізні заяви, в яких погрожує застосувати ядерну зброю проти США і Південної Кореї – в оборонних цілях.

Вас також можуть зацікавити новини: