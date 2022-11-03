США засудили пуски балістичних ракет Пхеньяном.

Сполучені Штати Америки засуджують запуски балістичних ракет КНДР поруч із територією Південної Кореї. У США обіцяють застосувати всі необхідні інструменти для того, щоб гарантувати безпеку союзників у регіоні на тлі таких дій Пхеньяна.

Як повідомляє Держдеп США, із відповідною заявою під час телефонної розмови з главою МЗС Республіки Корея виступив держсекретар США Ентоні Блінкен. Сторони засудили запуск балістичних ракет КНДР.

"Держсекретар Блінкен і міністр закордонних справ Пак спільно засудили та висловили глибоку стурбованість у зв’язку із запуском балістичних ракет КНДР, включно з тією, що необачно та небезпечно впала поблизу берегової лінії Південної Кореї", – йдеться в повідомленні.

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США та Південна Корея також рішуче засудили відверте ігнорування Пхеньяном резолюцій Ради Безпеки ООН та "дестабілізуючий вплив" дій КНДР на регіон.

"Держсекретар наголосив, що США вживатимуть усіх необхідних заходів для гарантування безпеки своїх союзників і продовжать зусилля, щоби обмежити здатність КНДР розвивати свої незаконні програми зі створення балістичних ракет і зброї масового знищення", – додали в Держдепі.

Запуски ракет КНДР

Північна Корея вчергове здійснила запуск балістичної ракети невстановленого типу в напрямку Східного моря. Вона пролетіла над територією Японії. Через пуск ракети в деяких районах Японії було оголошено тривогу.

Раніше стало відомо, що Пхеньян запустив ракету, яка перетнула морський кордон з Південною Кореєю. Снаряд впав менш ніж за 60 км від міста Сокчхо.

У четвер, 6 жовтня, Північна Корея запустила дві балістичні ракети малої дальності в напрямку Японського моря, що стало шостим ракетним випробуванням КНДР за останні 12 днів.

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