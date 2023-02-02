КНДР має намір відправити на окуповані території сходу України 300-500 чоловіків віком від 19 до 27 років.

Північна Корея планує відправити поліцейських і військовослужбовців на тимчасово окуповані частини Донецької та Луганської областей. Уряд КНДР нещодавно наказав північнокорейським торговим компаніям у Росії вибрати персонал для відправки на захоплені РФ території сходу України.

Як повідомляє південнокорейське видання Daily NK, що спеціалізується на КНДР, військові та поліцейські з Північної Кореї мають брати участь у відновлювальних роботах на окупованих територіях Донбасу.

"Джерело Daily NK у Росії повідомило, що 20 січня Північна Корея видала наказ декільком торговим компаніям, включаючи Cholhyon Construction, афілійовану з міністерством оборони, і Kumrung Construction, яка пов’язана з Генеральним бюро 7 Міністерства соціального забезпечення. З огляду на те, що всі торгові компанії, які отримали наказ, пов’язані з військовими або громадськими службами безпеки, Північна Корея, схоже, має намір відправити солдатів або поліцейських, а не цивільних осіб, на схід України", – йдеться у матеріалі.

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Журналісти пишуть, що КНДР має намір відправити в Україну 300-500 чоловіків віком від 19 до 27 років. Вони мають прибути на окуповані території Донецької та Луганської областей наприкінці лютого чи на початку березня 2023 року.

Роль Північної Кореї у війні Росії проти України

30 січня 2023 року генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що в Альянсі знають, що Північна Корея допомагає Російській Федерації у війні проти України. Пхеньян надає Москві ракети, хоча раніше сторони заперечували цю інформацію.

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов розповів, що влада КНДР надала російській стороні боєкомплекти і стрілецьку зброю, але це не розв'яже проблеми російських окупантів з постачанням. Він зазначив, що влада КНДР обережна в питанні підтримки Росії

Крім того, у Північній Кореї не залишилися осторонь питання надання Україні західних танків. У КНДР засудили передачу Україні американських танків, заявивши, що Вашингтон буцімто продовжує "перетинати червону лінію".

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