Ганнінг вважає, що такі рішення ухвалюються на найвищому політичному рівні.

До рішення влаштувати диверсії на газопроводах "Північного потоку" можуть бути причетні як українська, так і польська влада. Таку версію в коментарі німецькій газеті WELT висловив колишній (до 2005 року) керівник Федеральної розвідувальної служби Німеччини (БНД) Август Ганнінг.

"Відповідно до результатів розслідування, схоже, що саме українська команда діяла. Звичайно, це було можливе лише за підтримки держави. А якщо подивитися на карту, то моряк стартував із Любліна. Тож цілком очевидно, що тут замішана польська влада… Такі рішення ухвалюються не на нижчому, а на найвищому політичному рівні. І я вважаю, що між президентом Зеленським та президентом Дудою були домовленості щодо проведення цієї атаки", – йдеться у заяві.

Відповідаючи на питання журналіста Ганнінг підкреслив, що Польща не зацікавлена ​​у затриманні чи екстрадиції підозрюваних у цій справі. Він зазначив, що підозрюваному дозволили виїхати, незважаючи на те, що між слідчими органами велися переговори.

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Ексочільник БНД вважає, що подібні атаки не можуть бути здійснені без масштабної державної підтримки. Ганнінг нагадав, що трубопроводам завдано значної шкоди. На думку експертів, вона становить до 20-30 мільярдів євро.

Німецьке розслідування вибухів на "Північних потоках"

Обидві нитки газопроводу були пошкоджені вибухами у 2022 році. Росія та Захід вказують один на одного, але кожен заперечує свою причетність.

14 серпня 2024 року стало відомо, що Німецька прокуратура видала ордер на арешт українця у справі про підрив "Північного потоку". Йдеться про інструктора з дайвінгу Володимира. Його розшукує влада ФРН, і досі він жив у Польщі. Ще двох громадян України, імена яких не називаються, також вважають підозрюваними у підриві газопроводу. Ймовірно, вони брали участь у підриві як водолази.

У Польщі пояснили, що не затримали українця, підозрюваного у підриві "Північного потоку", тому що його не було базі розшуку. Це дозволило йому на початку липня перетнути польсько-український кордон.

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