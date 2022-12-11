Зазначається, що це вже четверта морська міна, яку знищили румунські військові

Одна з морських мін, якими Російська Федерація наповнила Чорне море, дісталася до берегів Румунії. 10 грудня румунські військово-морські сили ліквідували небезпечний предмет.

За даними Reuters, турецький вантажний корабель попередив ВМС Румунії про міну, яка дрейфувала в 4,6 кілометрах на північ від порту Констанца.

При цьому повідомляється, що це вже четверта міна, яку знищили румунські військові з березня. При цьому всього з повномасштабного вторгнення Росії в Україну сусіди по Чорному морю вже ліквідували близько 40 російських мін.

Відео дня

Міни в Чорному морі - що відомо

Російська Федерація випустила в Чорне море безліч морських мін, які зриває з якоря під час шторму і вони дрейфують, загрожуючи міжнародній безпеці.

Так, в кінці березня Туреччина виявила і знищила дві міни у Чорному моря. 15 травня в Одеській області знищили ще дві міни, які винесло під час шторму. Крім того, під час шторму на початку літа з якоря зірвало ще дві російські міни.

У свою чергу українські військові постійно попереджають про високу мінну небезпеку під час шторму, адже міни викидає на берег.

Вас також можуть зацікавити новини: