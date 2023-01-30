У КНДР надлишок зброї, особливо багато артилерії 20-го століття, пише Bloomberg.

Північна Корея може отримати життєво важливий прибуток від продажу зброї Росії.

Як пише Bloomberg, потреби РФ у зброї, щоб продовжувати повномасштабну війну в Україні, можуть стати порятунком для КНДР.

Зазначається, що закриття кордонів під час пандемії підштовхнуло і без того анемічну економіку Північної Кореї до одного з найбільших спадів за останні десятиліття.

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Разом з тим, як зазначила молодший політолог Rand Corp у Вашингтоні Наоко Аокі, Північна Корея має як економічні, так і політичні стимули для постачання зброї до Росії, і вони можуть бути взаємопов'язані. За її словами, потреба Північної Кореї у твердій валюті є найбільш очевидною економічною причиною, але Пхеньян може отримати компенсацію іншими способами, включаючи постачання палива.

Bloomberg пише, що у Північної Кореї надлишок зброї, особливо багато артилерії 20-го століття, яка зараз переживає свого роду "відродження" на українському фронті. Також у КНДР велика кількість боєприпасів до такої артилерії.

На думку експерта з озброєнь Джуста Оліманса, швидше за все, Кремль зажадає 122-мм та 152-мм артилерійські снаряди. Ціна на 122-мм ракети кілька років тому становила близько 6 тисяч доларів.

Яку зброю Північна Корея може постачати Росії - що повідомлялося

Нагадаємо, за даними Reuters, Північна Корея може постачати Росії 107-мм ракети "Катюша", 122-мм ракетні установки, 155-мм або 122-мм артилерійські снаряди або інші боєприпаси для стрілецької зброї, кулеметів або автоматичних гвинтівок.

За словами колишнього координатора групи експертів ООН, незалежний консультант з санкцій Х'ю Гріффітса, у Північної Кореї є величезний запас артилерійських і реактивних снарядів радянської епохи, які відносяться до 1950-х років. Він зазначав, що це снаряди для досить примітивних артилерійських і ракетних систем з аналогічним типом і калібром, якими росіяни обстрілюють українські міста.

Також повідомлялося, що за даними американської розвідки, Росія вже купує мільйони артилерійських снарядів і ракет у Північної Кореї. Це свідчить про те, що глобальні санкції серйозно обмежили її ланцюжки поставок і змусили Москву звернутися до держав-ізгоїв за військовими поставками.