Резолюція Ради Безпеки ООН повністю забороняє весь експорт текстилю з Північної Кореї.

Північнокорейські фабрики всупереч санкціям ООН виробляють і експортують в РФ уніформу для російських солдатів.

Як повідомляє Radio Free Asia з посиланням на джерела в Північній Кореї, щонайменше три фабрики в північнокорейській столиці Пхеньяні та інших частинах країни залучені до процесу постачання армії країни-агресора зимовою формою.

"Експортна швейна фабрика в районі Моранбон в Пхеньяні ... вже близько місяця виробляє російську військову форму. Вони роблять зимову форму і спідню білизну для солдатів, які перебувають на війні з Україною. Я чув від високопоставленого чиновника на фабриці, що вони отримали російську тканину для пошиття обмундирування, і Росія замовляє великі партії", – сказало поінформоване джерело.

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Очікується, що готова форма буде відправлена в Росію товарним поїздом Тюмень-Хасан. На початку місяця залізничні перевезення за цим маршрутом відновилися після тривалої перерви, пов'язаної з пандемією COVID-19.

До відновлення залізничних перевезень через російсько-корейський кордон сировину для виробництва форми з РФ перевозили морем. Тепер, ймовірно, і сировина, і готова форма будуть перевозитися залізницею.

"Оскільки 2 листопада відновився рух товарних поїздів між Північною Кореєю і Росією, в Росію буде надходити не тільки готове обмундирування, а й сировина для нового обмундирування", — сказало джерело.

Джерело також зазначило, що до пандемії COVID-19 експортні швейні фабрики в Пхеньяні заробляли іноземну валюту, експортуючи одяг, який вони виробляли для компаній в Китаї та Східній Європі. Цей процес, схоже, також відновлено.

У найближчому майбутньому ймовірне розширення виробництва форми для російської армії. В прикордонному місті Расон почнуть виготовляти черевики.

Одночасно в КНДР посилюється пропаганда дружби між Росією і Північною Кореєю. Напередодні посольство Росії в Північній Кореї заявило, що Москва зацікавлена в закупівлі одягу і взуття в Пхеньяні. У заяві зазначали, що "всі подібні проекти повинні реалізовуватися в суворій відповідності з резолюціями Ради Безпеки ООН, що забороняють ввезення деяких товарів з КНДР". Водночас резолюція Ради Безпеки ООН, прийнята у вересні 2017 року, повністю забороняє весь експорт текстилю з Північної Кореї.

КНДР і війна в Україні: позиція Північної Кореї та її допомога Росії

Північна Корея – одна з небагатьох країн, які визнали "незалежність" тимчасово окупованих Росією районів Донецької та Луганської областей України. Внаслідок цього в липні Україна розірвала дипломатичні відносини з Північною Кореєю.

Також КНДР виступає на підтримку РФ в ООН. Зокрема, 12 жовтня при розгляді ГА ООН резолюції про територіальну цілісність України Північна Корея була серед 5 країн, які проголосували проти.

У Білому домі заявляли, що Північна Корея таємно постачає Росії значну кількість артилерійських снарядів. Північна Корея заперечувала продаж зброї і звинуватила США в пліткництві.

5 листопада стало відомо, вперше за кілька років до Росії прибув потяг з Північної Кореї.

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