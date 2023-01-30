Єнс Столтенберг зазначив, що Пхеньян активізував випробування балістичних ракет.

У НАТО знають, що Північна Корея допомагає Російській Федерації у війні проти України. Пхеньян надає ракети, хоча раніше сторони заперечували такі звинувачення.

"Нам також відомо, що Північна Корея надає військову допомогу Росії у війні - ракетами і снарядами, і це лише підкреслює, як все взаємопов'язано", - заявив генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг в Сеулі на зустрічі з главою МЗС Південної Кореї.

Він зазначив, що КНДР активізувала випробування балістичних ракет. Генсек НАТО висловив сподівання на розширення співпраці з Сеулом у сфері кібербезпеки та контролі за розповсюдженням зброї.

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Війна в Україні - яку допомогу отримала Росія від Північної Кореї

Журналісти Reuters з'ясували, що Північна Корея може постачати 107-мм ракети "Катюша", 122-мм ракетні установки, 155-мм або 122-мм артилерійські снаряди або інші боєприпаси для стрілецької зброї, кулеметів або автоматичних гвинтівок для російської армії.

Крім того, розвідники США заявили, що Москва купує мільйони артилерійських снарядів і ракет у Пхеньяна, що свідчить про серйозний вплив санкцій.

Водночас журналісти Bloomberg вважають, що потреби РФ у зброї, щоб продовжувати повномасштабну війну в Україні, можуть стати порятунком для КНДР. Пхеньян може отримати життєво важливий прибуток.

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