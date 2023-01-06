Політолог Андрій Добрянський: Вороги України у Конгресі намагаються шокувати американське суспільство, як дорого коштує США наша допомога

Директор з комунікацій при Українському конгресовому комітеті Америки Андрій Добрянський в інтерв’ю УНІАН розповів про політичну кризу в Конгресі США, коли американський парламент може розпочати роботу, які питання щодо підтримки України розглядатимуться протягом 2023 року, та чи не зменшиться ця підтримка через бажання трампістів "дістати" президента Джо Байдена.

Пане Андрію, поясність, чому 118-й Конгрес США вже впродовж кількох днів не може обрати спікера?

Вони вперто не хочуть обирати спікером республіканця Кевіна Маккарті (лідер республіканців у Палаті представників США, - УНІАН). Не виключено, що будуть продовжувати голосувати, поки Кевін Маккарті не відмовиться бути кандидатом на цю посаду. Тоді лідерство може перейти до Стіва Скаліса. А як не він, то є ще п’ять-шість осіб у переліку… Така ситуація вже була у 1923 році, століття тому. Така ситуація вже була у 1998-му році, коли спікером обрали шостого у списку Республіканської партії...

Однак тоді ситуація була спокійніша, а сьогодні обрання спікера Палати представників — справа термінова. Адже новий Конгрес має розпочати роботу.

На мою думку, питання буде вирішено вже цього тижня. Всі хотіли б побачити обрання спікера до п’ятниці, 6 січня. Тоді вони б могли мати вихідні, щоб виїхати до своїх виборчих округів. Крім того, через необрання спікера новообрані члени Конгресу не прийняли присягу. А якщо домовленості не буде до 13-го січня, то, наприклад, помічники конгресменів не зможуть отримати першу заробітну плату у цьому році.

Конгресмен Кевін Маккарті став відомим після вислову "Україна не отримає чистий чек". Як ви вважаєте, якщо його врешті буде обрано спікером, чи може це негативно вплинути на підтримку України в новому Конгресі?

Я би не брав до уваги те, що люди говорили напередодні проміжних виборів. Тоді прозвучало чимало гарячих слів. Проте все це - передвиборчі заяви.

Наприклад, новий сенатор від Огайо під час агітування говорив, що стоїть з президентом Трампом. Мовляв, всі повинні розуміти, скільки грошей США дають Україні. Але тепер він став сенатором штату, в якому проживає досить багато українців. Можливо, тепер він змінить думку, адже матиме шукати спільну мову зі своїми виборцями в Огайо.

Я найближчим часом зустрічатимуть Даніелем Голдманом. Це новий конгресмен у Нью-Йорку — місті з найбільшою концентрацією українських організацій. Перед виборами він не мав ніякої позиції щодо України, але тепер представлятиме велику громаду й матиме брати участь в українських кокусах в Конгресі. Ми готові представити нашу громаду та співпрацювати з ним.

Таким чином, хто б не очолив Палату представників, це не вплине на підтримку України. Хіба що вони оберуть дуже радикального кандидата. Але як радикальний кандидат стане головою без підтримки цілої палати? Це було б дуже дивно.

Найгірша ситуація для України буде в тому випадку, якщо обрання спікера затримається на два місяці. Адже без активної Палати представників не можуть ухвалюватись важливі законопроєкти. Розділені через відсутність домовленості конгресмени та "заморожена" Америка — це те, що хотів би бачити наш ворог.

Вважаєте, в новому Конгресі збережеться двопартійна підтримка України?

Так. Підтримка України двопартійна. В нас існує український кокус з-поміж конгресменів та сенаторів, які підтримують нашу країну. В Сенаті близько п’ятнадцяти осіб, а в Конгресі - чотири співголови та близько сорока-п’ятидесяти конгресменів.

Наприклад, у команді Республіканської партії є співголова українського кокусу Браян Фіцпатрік. Він відвідував Україну, дуже добре знає українську громаду. Це дуже сильний і впливовий голос за Україну.

Ще однією співголовою українського кокусу є представниця Демократичної партії Марсі Каптур. Вона стала однією з конгресменів, які заявили, що голосували б за іншого кандидата на посаду спікера з Республіканської партії, якби демократам передали головування у деяких комітетах. Як бачите, в обох партіях є дуже впливові друзі України.

Ви сказали, що через затримку з обранням спікера не можуть бути ухвалені деякі законопроєкти щодо України. Про які саме документи йде мова?

Мова про всі законопроєкти, які не були розглянуті 117-м Конгресом до кінця грудня. Тобто вони всі мають бути знову запропоновані, отримати нові номери та спонсорів.

Ще не було розглянуто питання про визнання Росії країною-спонсором тероризму. Також мова про резолюцію щодо визнання дій Росії геноцидом українського народу. Окрім того, можна згадати законопроєкт щодо включення ПВК "Вагнер" до списку терористичних організацій. Більшість законопроєктів щодо допомоги ще навіть не починали розглядати через те, що вони ще не пройшли розгляд всіма комітетами.

До слова, деякі проєкти можуть розглядатись у комітетах місяці й переходити з минулого року кілька разів. Наприклад, один з конгресменів, Джеррі Конноллі, з 2014-го щороку мав законопроєкт про офіційне невизнання анексії Криму Росією. Він пропонував такий окремий законопроєкт кілька разів. Але потім це питання врешті включили до іншого проєкту. Тепер кожен американський бюджет, починаючи з 2016-го року, включає рядок про невизнання окупованих Росією територій.

Але чи можна очікувати, що якісь з названих вами законопроєктів будуть ухвалені у 2023-му році?

На мою думку, потрібно зачекати, щоб вляглись внутрішні американські сварки в Конгресі. Ми вже знаємо: хто б не став спікером Палати представників, Республіканська партія хотіла б створення різних скандалів проти президента Джо Байдена. Вони хотіли б розслідувати багато питань публічно. Тобто ми розуміємо, якими справами вони займатимуться.

Проте очікуємо, що до вересня поточного року республіканці та демократи знайдуть можливість співпрацювати. Тобто, коли у вересні скінчиться бюджет, його матимуть продовжити. Але я не думаю, що ми до літа побачимо якісь законопроєкти щодо України.

Саме тому було дуже важливо, що Конгрес ще до кінця 2022 року домовився щодо урядового бюджету на 2023 рік, в якому заклав 45 мільярдів доларів на допомогу Україні. Ми дуже турбувались, аби допомога для України не зменшилась.

Напередодні нового року Конгрес також підтримав поправку сенатора-республіканця Ліндсі Грема про арешт активів російських олігархів та передачу їх Україні. Чи відомо, про яку суму йде мова та коли США зможуть передати їх Україні?

Наразі ми чекаємо на офіційний звіт фінансового департаменту, який передасть Конгресу інформацію про наявні фонди. Це має відбутись впродовж 90 днів після підписання цього закону. Поки відомо, що мова йде про кілька сотень мільйонів доларів. Але офіційні цифри від конгресменів зможемо почути у березні.

8-9 березня в новообраному Конгресі будуть проходити українські дні. Це будуть дні, коли українська громада у США збирається у Вашингтоні. Будемо обговорювати з конгресменами допомогу для України, підтримку переселенців і, зокрема, це питання.

Наприкінці 2022-го року комітет Палати представників США відхилив резолюцію про аудит військової допомоги Україні, яку просували республіканці. Чому в США взагалі говорять про аудит допомоги, та чи може новий Конгрес повернутись до цього питання?

Я не думаю, що резолюція про аудит - це була чесна пропозиція. Це питання було лише задля того, щоб показати свою боротьбу проти "обкрадання американців". Але якби це була чесна пропозиція, думаю, її б підтримали. Адже багато друзів України в Конгресі США так само хотіли б проведення аудиту. Маю на увазі не тих, хто підтримує Трампа.

Наприклад, деякі хотіли б побачити розслідування про те, чому до України надійшло не достатньо гуманітарної допомоги через фонди. Мова йде про підписаний законопроєкт про надання допомоги на мільярди доларів. Але питань багато: чи все йде прямо до України, або чи все надходить через міжнародні фонди, такі як ООН, Червоний Хрест та інші. Тобто є конкретні причини, чому ми маємо побачити розслідування та аудит.

Наприклад, у 2014-му році вже були подібні розслідування у Сенаті. Тоді сенатор Маккейн ставив питання радникам Обами щодо виконання підписаного закону про допомогу Україні. Він дивився на список і питав, чому Україні передали, наприклад, ковдри, але не передали тепловізори? Мовляв, де вся допомога, яку США обіцяли Україні? Тобто мова йшла про надання допомоги, але ні Україна, ні США не розуміли, чи Штати справді передали її. Все це було перевірено у 2014-му та 2015-му роках.

Тепер ситуація змінилась, адже спеціального інспектора з розслідування [таких питань] вже має кожний департамент.

У будь-якому разі тема аудиту завжди викликає резонанс. Існує точка зору, що риторика республіканців знаходить віддзеркалення у поглядах громадян США. Невже американські громадяни не розуміють, навіщо надавати допомогу Україні?

Вороги України у Конгресі хочуть говорити про те, скільки грошей було надано на підтримку. Ті, хто хочуть говорити лише про цифри, ймовірно, не хочуть допомогти Україні. Вони хочуть, щоб люди були шоковані, як дорого коштувала для США ця допомога. Наприклад, одна батарея Patriot може коштувати мільйон, що звучить як дуже багато…

Знаєте, коли я говорю з українськими журналістами про допомогу, вони питають: "Чому так мало?". А коли говорю з американськими журналістами, вони питають: "Чому так багато?". Тому потрібно покращувати комунікацію з суспільством. Люди дивляться на цифри, але не розуміють значення й кількості переданої зброї. Потрібно більше пояснювати, що США мають передати більше.

До речі, голоси за ненадання підтримки Україні належать переважно тим політикам, які підтримують колишнього президента США Дональда Трампа. Але вони наполягають на цьому питанні лише для того, щоб мати якусь опозиційну ідею. Розумієте? Якби всі Сполучені Штати були проти України, то такі політики, навпаки, стояли би з Україною, щоб мати таку ідею.

Якщо вже говорити про трампістів, то наскільки впливовим є їхнє крило у Конгресі США? Чи можуть вони блокувати якісь рішення на підтримку України?

Можливо, можна говорити, що Трампа підтримують 40-50 осіб. Але щомісяця бачимо, що його підтримка в Конгресі слабшає через пов'язані з ним скандали. Наприклад, ми чули про те, що комітет "6 січня" завершив свою роботу минулого місяця (комітет Палати представників розслідував штурм Капітолія 6 січня 2021 року і рекомендував Мін'юсту США відкрити кримінальне провадження проти Трампа за чотирма статтями, — УНІАН). Можливо, Трамп буде мати ще менший вплив цього року.

Показово, що Маккарті знову програв голосування навіть після того, як Трамп закликав його підтримати. Наразі саме прихильники Трампа не хочуть обрати Маккарті на посаду спікера.

Що ж до ситуації в Конгресі та підтримки ним України, все залежить від того, хто стане головами комітетів.

Анастасія Світлевська

Анастасія Світлевська