Це буде вже третя закупівля вертольотів Black Hawk для Війська Польського.

Агентство озброєнь при Міноборони Польщі ухвалило рішення закупити для аеромобільних військ американські гелікоптери S-70 Black Hawk, що виготовлятимуться на потужностях польського PZL Mielec.

Як повідомляє портал Defence24, йдеться про ймовірну закупівлю 20 машин цього типу, що мають бути адаптовані для спільної роботи із гелікоптерами AH-64E Apache та озброєні зокрема протитанковими керованими ракетами Hellfire. Інші деталі майбутньої закупівлі поки що не розкриваються.

Автори порталу також додають, що це буде вже третя закупівля вертольотів Black Hawk для Війська Польського, які виготовлятимуться на потужностях польського ОПК.

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У випадку з першими двома закупівлями, йшлося про поставку загалом восьми вертольотів цього типу для Сил спеціального призначення загальною вартістю понад 1,2 мільярди злотих.

Замовлення на першу партію було видане в 2019 році, і в тому ж році відбулась поставка. Замовлення на другу партію було розміщене в грудні 2021 року, та має бути виконане протягом 2023-2024 років.

Польща переозброює свою армію

Раніше Польща підписала контракт з Південною Кореєю щодо купівлі легких винищувачів FA-50, танків К2 і самохідних гаубиць К9.

Також Варшава і Сеул домовилися про виробництво південнокорейських танків на території Польщі.

Польща також вирішила придбати близько 500 американських ракетних систем залпового вогню HIMARS.

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