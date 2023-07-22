Уповноважений уряду Польщі з питань безпеки інформаційного простору Станіслав Жарін назвав Путіна "жалюгідним занудою".

Посол Російської Федерації у Варшаві Сергій Андрєєв буде викликаний в МЗС країни після слів Володимира Путіна про те, що Польща нібито "отримала значну частину своїх західних земель завдяки рішенню тирана Йосипа Сталіна". Про це заявив глава польського уряду Матеуш Моравецький.

Моравецький виступив зі звинуваченнями на адресу Сталіна, назвавши його військовим злочинцем, винним у смерті сотень тисяч поляків.

"Сталін був військовим злочинцем, винним у загибелі сотень тисяч поляків. Історична правда не підлягає сумніву. Посол Російської Федерації буде викликаний в МЗС", - зазначив глава польського уряду Матеуш Моравецький.

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Уповноважений уряду Польщі з питань безпеки інформаційного простору Станіслав Жарін назвав Путіна "жалюгідним занудою", який поширює брехню.

"Жалюгідний кремлівський зануда знову повторює брехню про Польщу і намагається фальсифікувати правду про війну проти України", - заявив Жарін.

Скандальні заяви Путіна про "подаровані Сталіним землі" Польщі

Раніше Путін на оперативній нараді з Радбезом сказав, що "саме завдяки Радянському Союзу, завдяки позиції Сталіна Польща отримала значні землі на заході, землі Німеччини".

Окремо Путін видав смішний і шалений фейк про нібито наміри Польщі спільно з Литвою та українцями окупувати Захід України.

"Мова йде не про якесь збіговисько найманців, а саме про регулярне збите оснащене військове з'єднання, яке планується використовувати для дій на території України, в тому числі для нібито забезпечення безпеки заходу України. А якщо називати речі своїми іменами - для подальшої окупації цих територій", - сказав Путін.

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