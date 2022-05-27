Польща вирішила придбати близько 500 американських ракетних систем залпового вогню HIMARS. Запит на закупівлю таких РСЗВ вже підписав міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак.
Про це він повідомив у Twitter.
Міністр національної оборони Польщі розповів, що РСЗВ HIMARS будуть інтегрувати в польську систему бойового управління.
"Ми збільшуємо можливості ракетних військ та артилерії! Я підписав запит щодо придбання близько 500 пускових установок M142 HIMARS для потреб понад 80 батарей системи HOMAR. Ми плануємо високий рівень полонізації техніки та її інтеграцію з польською системою бойового управління", - написав Блащак.
Раніше УНІАН вже повідомляв, що адміністрація Байдена готується схвалити передачу Україні РСЗВ. Наші військові можуть отримати сучасні реактивні системи залпового вогню MLRS.