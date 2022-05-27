Міністр національної оборони Польщі вже підписав лист-запит на закупівлю таких ракетних систем.

Польща вирішила придбати близько 500 американських ракетних систем залпового вогню HIMARS. Запит на закупівлю таких РСЗВ вже підписав міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак.

Про це він повідомив у Twitter.

Міністр національної оборони Польщі розповів, що РСЗВ HIMARS будуть інтегрувати в польську систему бойового управління.

"Ми збільшуємо можливості ракетних військ та артилерії! Я підписав запит щодо придбання близько 500 пускових установок M142 HIMARS для потреб понад 80 батарей системи HOMAR. Ми плануємо високий рівень полонізації техніки та її інтеграцію з польською системою бойового управління", - написав Блащак.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що адміністрація Байдена готується схвалити передачу Україні РСЗВ. Наші військові можуть отримати сучасні реактивні системи залпового вогню MLRS.

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