Також поляки замовили понад 600 гаубиць.

Польща продовжує посилювати свою обороноздатність. 27 липня міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак підписав контракт з Південною Кореєю щодо купівлі легких винищувачів FA-50, танків К2 і самохідних гаубиць К9.

Про це інформує агентство PAP.

Замовлення на танки К2 поділене на дві фази. Спершу Польща закупить 180 одиниць техніки, а згодом ще 800 танків. Зауважимо, що поляки у 2026 році будуть спільно з корейцями виготовляти танки у себе в Польщі.

До 2024 року також Польща закупить у Південної Кореї понад 600 гаубиць, з 2026 року ця зброя теж буде вироблятися у Польщі.

Більше того, Польща купує винищувачі FA-50 у кількості 48 одиниць. Цими літаками вони хочуть замінити радянські Су-22 і МіГ-29.

Нещодавно поляки передали Україні танки PT-91 Twardy і тому корейською технікою замінять те, що віддали.

Раніше Польща поставила Україні понад 200 танків Т-72. Вона сподівається компенсувати ці втрати німецькими танками Leopard. У квітні Польща підписала контракт на постачання 250 американських танків Abrams для Війська Польського.

Польща також вирішила придбати близько 500 американських ракетних систем залпового вогню HIMARS. Також у Польщі основною системою ППО буде американський Patriot.

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