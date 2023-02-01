Президент країни Анджей Дуда заявив, що важливо узгодити подальшу допомогу Україні перед зустріччю партнерів у Вільнюсі.

Президент Польщі Анджей Дуда запропонував надати Україні "конкретні гарантії безпеки" до літнього саміту НАТО, який має відбутися у Вільнюсі 11-12 липня.

Про це політик наголосив в рамках прес-конференції з президентом Латвії в Ризі, цитує польске видання dorzeczy.pl. Він зазначив, що разом з партнером обговорив низку важливих питань, зокрема, збільшення присутності НАТО в регіоні до рівня бригадних груп, а також зміцнення спільної інфраструктури.

Також він згадав про міжнародну підтримку України у боротьбі з російською агресією та зазначив, що українська армія має отримати достатньо техніки, щоб зупинити російські війська та повернути окуповані території. В цьомку контексті він закликав надати Україні "конкретні гарантії безпеки".

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"Ми хотіли б перед самітом у Вільнюсі разом із нашими партнерами виробити домовленість з нашими союзниками у вигляді надання Україні конкретних гарантій безпеки з боку НАТО. Тобто зробити крок далі у цьому процесі зміцнення безпеки України з погляду її майбутнього вступу до Північноатлантичного альянсу", - заявив Дуда.

Саміт НАТО у Вільнюсі

29 червня президент Литви Гітанас Науседа повідомив, що наступний саміт НАТО пройде у 2023 році у столиці Литви Вільнюсі. Він зазначив, що, можливо, в ньому візьме участь і український президент Володимир Зеленський.

Влітку це також підтвердив генсек НАТО Єнс Столтенберг. Він заявив, що це буде можливість ще більше зміцнити наш Альянс, посилити підтримку України та вирішити ключові питання безпеки в цей критичний час.

Минулий саміт 2022 року відбувся в Мадриді 28-30 червня. Вже 30 вересня президент Володимир Зеленський підписав заявку на вступ України до НАТО у прискореному порядку. Тепер офіційне запрошення приєднатися до Альянсу мають оформити усі держави-члени.

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