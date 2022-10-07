За словами міністра, в цьому випадку Україна стане більше, ніж НАТО.

НАТО має прийняти Україну після перемоги у війні проти російських окупантів. Без неї Альянс буде позбавлений сенсу.

Про це заявив Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, пише Delfi.

За його словами, Литва підтримує бажання України стати членом НАТО. Ландсбергіс наголосив, що виникне багато питань, якщо Україна, після перемоги над Росією, не стане частиною Альянсу.

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"Моє питання: яким був би НАТО і сенс у НАТО, якби в ньому не було України? Якщо НАТО визнає, що наш самий стратегічний виклик в XXI столітті - це агресивна Російська Федерація, і Україна є єдиною державою, яка перемогла у війні проти Російської Федерації, і вона залишається поза НАТО. Тоді Україна стає більше, ніж НАТО, вона стає захисником НАТО. В якомусь сенсі захистила НАТО від стратегічного противника НАТО", - пояснив свою позицію міністр.

Він вважає, що Україна стала дуже сильною трансатлантичною державою, яка після перемоги над Росією стане членом НАТО і матиме надзвичайно міцні зв'язки з США.

"З одного боку, це можна зрозуміти і пояснити, з іншого боку, це показує, що ЄС і європейський континент ще не зміг сам стати таким якорем, який геополітично і стратегічно пов'язує державу на багато десятиліть. Це зараз робить Америка", - підсумував Ландсбергіс.

Вступ України до НАТО

30 вересня президент Володимир Зеленський у відповідь на спробу анексії Росією окупованих територій підписав заявку на вступ України до НАТО в прискореному порядку. Тепер офіційне запрошення приєднатися до Альянсу повинні оформити всі держави-члени.

Як підкреслив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, де-факто Україна вже є членом Альянсу, треба оформити це де-юре.

Того ж дня, 30 Вересня, генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що двері для вступу України до НАТО відкриті, але зараз увага зосереджується на оборонній підтримці України у війні, розпочатій проти неї РФ.

2 жовтня президенти 9 країн Центральної та Східної Європи підписали спільну заяву про підтримку членства України в НАТО. Глави держав підкреслили, що підтримують рішення саміту НАТО в Бухаресті 2008 року щодо майбутнього членства України.

Очікується, що обговорення членства України у Північноатлантичному альянсі почнеться в середині жовтня.

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