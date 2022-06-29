Він зазначив, що, можливо, в ньому візьме участь і український президент Володимир Зеленський.

Наступний саміт НАТО пройде у 2023 році у столиці Литви Вільнюсі.

Про це повідомив президент Литви Гітанас Науседа в коментарі ТСН.

Він зазначив, що, можливо, в ньому візьме участь і український президент Володимир Зеленський.

"Мій дорогий друг, президент Зеленський висловив сподівання, що зможе його відвідати фізично", - повідомив президент Литви Гітанас Науседа.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Мадриді почався дводенний саміт НАТО. На ньому по відеозв'язку виступив український президент Володимир Зеленський. У виступі Зеленський висловив переконання, що завдяки сьогоднішньому саміту НАТО почнеться нова історія організації Північноатлантичного договору. "Починається нова історія. Не тільки для східного флангу НАТО, а й для всього Альянсу... В часи надзвичайно агресивного Кремля світу потрібен надзвичайно сміливий Альянс. І я впевнений, що результати саме цього саміту і яким буде майбутнє НАТО, покаже за рік наступний саміт. І моє звернення до вас на наступному саміті Альянсу, наступного року – за моєю безпосередньою участю, а не ось так, в режимі онлайн-включення – буде свідченням нашої спільної перемоги", - зазначив президент України.

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