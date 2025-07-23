Польща закликала своїх громадян негайно покинути Росію

В МЗС країни нагадали, що поляки, які мають російське громадянство, можуть бути мобілізованими до армії РФ.

Міністерство закордонних справ Польщі закликало своїх громадян, які перебувають на території Росії, негайно покинути країну.

"Ми рекомендуємо громадянам Польщі, які перебувають у Росії, залишити її територію доступними комерційними та приватними способами, якщо їхні життєві, сімейні або професійні обставини не вимагають їхнього перебування на території цієї країни", — йдеться в повідомленні польського МЗС.

Крім того, у відомстві уточнили, що громадяни Польщі, які мають також російське громадянство, "розглядаються відповідно до російського законодавства виключно як громадяни РФ". Відтак, їх може стосуватися оголошена в Росії мобілізація, яка формально продовжує діяти.

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"У разі різкого погіршення безпекової ситуації, закриття кордонів або інших непередбачених ситуацій евакуація може виявитися значно складнішою або навіть неможливою", — додали у відомстві.

Польща готується до загрози з боку РФ - що відомо

Як повідомляв УНІАН, уряд Польщі серйозно розглядає можливість нападу з боку Росії. Міністерство культури країни готує плани щодо передачі найцінніших творів мистецтва країни за кордон на випадок російського вторгнення.

Раніше голова Служби зовнішньої розвідки України Олег Іващенко розповів, що вже через два-чотири роки після того, як закінчиться війна проти нашої країни, Росія буде "технічно" готова до того, щоб воювати проти Європи.

Ексочільник ЦРУ Девід Петреус вважає, що першою країною, яка потрапить під загрозу російського вторгнення, буде Литва.

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