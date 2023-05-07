Російські нафтові компанії все ще постачають в Європу нафтохімічні продукти, попри санкції ЄС.

Польська нафтова компанія PKN Orlen продовжує використовувати російську нафту, яку транспортують через нафтопровід "Дружба", і яка не входить у санкційні списки.

За словами генерального директора PKN Orlen Даніеля Обайтека для Financial Times, компанія все ще використовує російську нафту для чеського нафтопереробного заводу групи в Литвинові, на який досі не поширюються санкції.

"Повна заміна російської нафти вимагає поліпшення логістики поставок нафти, над чим ми працюємо з чеським урядом", - сказав він.

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Обайтек також додав, що російські нафтові компанії все ще постачають в Європу нафтохімічні продукти, попри санкції ЄС.

"Росія не продає нафту і природний газ, але все ще торгує нафтохімічними продуктами в Європі. Вона заробляє не лише на вуглеводнях, але й на перероблюванні. Не кажучи вже про добрива та інші продукти", - сказав Обайтек.

Також гендиректор PKN Orlen зазначив, заборона на постачання російської нафти коштує польській державній нафтовій компанії мільйони доларів на день, оскільки вона намагається знайти альтернативні джерела постачання для свого чеського нафтопереробного заводу.

Ситуація з торгівлею нафтою в РФ: деталі

З початку повномасштабного російського вторгнення в Україну ціна на нафту впала майже в два рази. Середня ціна на нафту марки Urals у січні-лютому 2023 року досягла позначки $49,52 за барель, тоді як у січні-лютому 2022 року цей показник становив $88,89 за барель.

На тлі масових антиросійських санкцій, агресор активно нарощує кількість танкерів для транспортування нафти: щомісяця в тіньовий флот агресора надходять від 25 до 35 суден.

Доходи РФ впали вдвічі через санкції у нафтогазовому секторі.