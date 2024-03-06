Сьогодні у Варшаві проходить новий масщштабний протест фермерів.

Центр Варшави паралізовано через другий за останні дні масштабний протест польських фермерів. Демонстранти принесли антиукраїнські та антиурядові транспаранти, запалили фаєри та вступили у кілька сутичок із поліцією, повідомляє Polsat News.

Зокрема фермери невдоволені так званим "Зеленим пактом для Європи" (Green Deal) – великою програмою ЄС, спрямованою на зниження шкідливих викидів, яка в значній мірі зачіпає інтереси агровиробників. Другою важливою причиною невдоволення фермерів є надходження агропродукції з України, Росії та Білорусі.

"Нам боляче. Ця Зелена угода – це кінець для всіх нас. Якщо влада нас не захистить, ми загинемо. Польщі не буде", – сказав під час виступу один із лідерів протесту.

Початково фермери хотіли зайти тракторними колонами в центр Варшави, але поліція заблокували прохід техніки. Втім кількість протестувальників все одно виявилася достатньою, щоб паралізувати центр польської столиці.

Повідомляється, що біля входу до Канцелярії президента та штаб-квартири "Громадянської Платформи" (партія чинного прем’єра Польщі) відбулися "небезпечні інциденти" за участю демонстрантів. Агресивні фермери почали зривати загородження та кидати бруківку в бік поліції.

Також сутички відбулися в кількох інших локація Варшави, зокрема біля будівлі польского парламенту – Сейму. Там протестувальники теж зривали бруківку і кидали каміння у поліцейських. Кілька десятків людей затримала поліція. Повідомляється про поранення кількох поліцейських і одного мітингувальника.

Також повідомляється, що кільком учасникам протесту вдалося прорватися безпосередньо у будівлю Сейму.

Польсько-українська суперечка через зерно

Як писав УНІАН, польські фермери вже тривалий час блокують пункти пропуску на кордоні з Україною, протестуючи проти ввезення українського зерна на польську територію.

Крім того, ми розповідали, що польські депутати хочуть ввести повне ембарго на агропродукцію з України та Росії, аби догодити фермерам.

Тим часом українські посадовці кажуть, що Україна готова до обмежень ЄС на торгівлю для примирення з Польщею, але є умови. Український уряд вважає, що Євросоюз має заборонити імпорт російської сільськогосподарської продукції.

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