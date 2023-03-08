Кірбі вважає, що Путін не зупиниться, якщо отримає те, що хоче.

У Білому домі пояснили, чому Сполученим Штатам Америки необхідно надавати допомогу Україні у цій війні.

Координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі, відповідаючи на запитання журналіста, озвучив три причини. "Це війна за незалежність, за законне право існувати як країна. Якщо якась нація на планеті розуміє суть цього, то це саме Сполучені Штати Америки, тому що нам довелося боротися за свою незалежність принаймні двічі... І нам потрібна була іноземна допомога", - цитує його Голос Америки.

Також він відзначив, який вплив має війна в Україні на світову економіку. "Тих, хто може подумати, що війна в Україні настільки далеко, що це не впливає на них, я б попросив згадати літо і високі ціни на газ… подивитися загалом на економічний ефект [дій Росії], на [спричинену війною] продовольчу незахищеність глобального півдня і країн середнього достатку, дефіцит продуктів харчування, енергетичну незахищеність", - сказав він.

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Кірбі вважає, якщо лідери "складуть руки" і дозволять Путіну захопити Україну, він на цьому не зупиниться. "Якою буде його наступна ціль? І скільки ще грошей та крові, зокрема американської крові, це потягне за собою?" - запитав Кірбі.

Допомога Україні від США

За даними Міністерства фінансів Сполучених Штатів, з початку повномасштабного вторгнення РФ вони надали Україні допомогу на сумму близько 50 мільярдів доларів.

В адміністрації Байдена обговорювали створення спеціального додатку для нагляду за своєю допомогою. Крім того, вони хочуть направити в Україну частину аудиторів і слідчих, які раніше здійснювали моніторинг дістанційно.

У своїй промові у Варшаві президент США заявив, що Україна ніколи не стане жертвою Росії.

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