На даний момент вони не отримували повідомлень про великі шахрайства або незаконні дії, пов'язані зі своєю допомогою Україні.

Сполучені Штати Америки можуть направити аудиторів і слідчих безпосередньо в зону бойових дій в Україні, щоб посилити моніторинг наданої допомоги.

Генеральні інспектори з Пентагону, Державного департаменту та Агентства США з міжнародного розвитку заявили The Wall Street Journal, що раніше могли виконувати важливі наглядові завдання віддалено, використовуючи персонал, що базується у Вашингтоні, Польщі та Німеччині. Тепер же вони хочуть, щоб деякі з 177 аудиторів і слідчих прибули в Україну.

Виконуюча обов'язки заступника генерального інспектора USAID Ніколь Ангарелла вважає, що дійсно всебічний і надійний нагляд неможливо проводити дистанційно.

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Водночас офіційні особи заявили, що досі вони не отримували повідомлень про великі шахрайства або незаконні дії, пов'язані з американською допомогою.

Заступник генерального інспектора Державного департаменту Діана Шоу стурбована тим, що дуже великий обсяг допомоги надходить "одному уряду або одній цілі" за дуже короткий час. "Будь-яке шахрайство, розтрата, зловживання, які можуть відвернути це фінансування від його передбачуваної мети, ризикують поставити під загрозу безперервний потік цієї допомоги", - додала вона.

Ще однією проблемою для нагляду вони назвали те, що характер американської допомоги Україні швидко змінюється. "Наприклад, кілька передових систем озброєнь, які Білий дім спочатку відмовився надати українським військовим, тепер схвалені і або доставлені, або знаходяться в дорозі", - пише видання.

Ангарелла додала, що її найбільше турбують понад 20 мільярдів доларів, які США направляють Україні через Світовий банк.

Згідно з урядовими документами, у 2022 році Конгрес виділив Україні понад 113 мільярдів доларів допомоги.

Контроль допомоги Україні

Як відомо, в Конгресі неодноразово піднімали питання про необхідність додаткового нагляду в питанні передачі зброї України.

У листопаді в мережі з'явилася інформація, що військовослужбовці США проводять виїзні інспекції, щоб перевірити звітність про поставлену Україні зброю.

За даними Politico, в адміністрації Байдена запропонували створити додаток, який буде вести нагляд за військовою та фінансовою допомогою Україні.

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