Відповідне оголошення Білий дім планує зробити під час візиту у Вашингтон канцлера ФРН Олафа Шольца.

Адміністрація лідера США Джо Байдена планує оголосити новий пакет військової допомоги Україні розміром в 400 млн доларів у п'ятницю, 3 березня.

Це станеться в рамках візиту очільника німецького уряду Олафа Шольца, повідомляють одразу два американських високопосадовці, пише CNN.

Очікується, що нова військова допомога Україні буде охоплювати установки HIMARS, артилерійські системи зі снарядами 155-мм та 105-мм, а також броньовані мостоукладачі - система, що використовується для наведення мостів через траншеї й вузькі водні перешкоди.

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За словами джерела, останній компонент стане унікальним кейсом для України, адже до цього часу Київ не отримував від США подібних систем.

Новий "раунд" військової допомоги з боку Вашингтона

Нагадаємо, що напередодні координатор стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі анонсував, що Вашингтон має намір оголосити новий "раунд" військової допомоги Україні. Однак тоді високопосадовець не назвав фінальної суми військової допомоги.

Тиждень тому Білий дім оголосив про нову допомогу Україні на 2 мільярди доларів. Тоді на сайті Пентагону з'явився анонс переліку зброї, яку має отримати Київ: зокрема, боєприпаси для HIMARS та артилерії 155 мм. Також йшлося про надання БПЛА та засобів для знищення російських дронів.

Днями раніше дипломати США зробили важливий візит до однієї з країн Близького Сходу - на порядку денному була зброя для України.

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