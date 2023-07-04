Депортовані діти повинні мати змогу повернутися до України, каже кардинал.

Кардинал Маттео Дзуппі, посланник Папи Римського Франциска зі встановлення миру в Україні, працює над механізмом повернення додому українських дітей, викрадених Росією.

На публічному заході в Римі Дзуппі уточнив, що вже особисто обговорював це питання з понтифіком, пише Reuters.

Ми розглянемо, як можемо запустити механізм для дітей, допомогти, як ми вже говорили, на гуманітарному фронті, особливо дітям, які повинні мати можливість повернутися в Україну", – сказав кардинал.

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Нагадаємо, під час візиту до Ватикану в травні президент України Володимир Зеленський просив Папу Римського залучитися до розв’язання проблеми з депортацією дітей окупантами.

Мирна місія Ватикану - що повідомлялося

В квітні Папа Римський заявив, що Ватикан бере участь у якійсь миротворчій місії для припинення війни в Україні. Однак про неї не було відомо Офісу президента України.

В червні стало відомо, що місію з "ослаблення напруженості у війні" очолить кардинал Маттео Дзуппі. 5 червня він відвідав Київ, пізніше – Москву, де зустрівся з радником Путіна та очільником РПЦ Патріархом Кирилом.

Після візиту до Москви посланник Ватикану кардинал Маттео Дзуппі заявив, що мирного плану для завершення війни в Україні немає.

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