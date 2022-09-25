Знімок могильної плити в каплиці Святого Георгія показали в соціальних мережах королівської сім'ї.

З'явилося перше фото місця поховання Єлизавети ІІ, яка померла 8 вересня. Королева буде спочивати поруч зі своїми батьками, чоловіком і сестрою, в стінах каплиці Святого Георгія у Віндзорі.

Фото з могильною плитою з'явилося в офіційному Twitter-акаунті королівської сім'ї.

"У меморіальній каплиці короля Георга VI була встановлена могильна плита після поховання Її Величності Королеви Єлизавети. Меморіальна каплиця короля Георга VI знаходиться в стінах каплиці Святого Георгія у Віндзорі", - зазначено в повідомленні.

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На фото видно, що на камінь вже нанесли ім'я королеви з датами її народження і смерті. Відомо, що Єлизавета II буде спочивати поруч зі своїми батьками (королем Георгом VI і королевою-матір'ю Єлизаветою) і чоловіком (принцом Філіпом). Також там похований прах її сестри Маргарет.

Єлизавета II померла: як закінчилося життя королеви Британії

8 вересня 2022 року світ зострясла сумна новина: у віці 96 років померла королева Великобританії Єлизавета II. Новим королем став її син-Чарльз.

Через день він виступив з першим телевізійним зверненням до нації. Чарльз III вшанував пам'ять своєї померлої матері. 10 вересня його офіційно проголосили королем Великої Британії.

Похорон королеви Великобританії Єлизавети II пройшов19 Вересня. Після цього Букінгемський палац показав останній офіційний портрет Єлизавети II.

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