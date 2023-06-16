Керовані ракети будуть доставлені в Україну без зволікань.

Німеччина надасть Україні 64 керовані ракети для Patriot. Про це заявив Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус на зустрічі глав відомств НАТО в Брюсселі, повідомляє ntv.

Пісторіус акцентував, що Німеччина передасть ракети "негайно".

"Це дуже важлива ознака постійної підтримки успішних зусиль Збройних сил України щодо забезпечення протиповітряної оборони, особливо зараз, на цьому особливому етапі війни", - заявив він.

Військова допомога Україні-останні новини

Сьогодні стало відомо, що Німеччина вироблятиме боєприпаси для Gepard. Очікується, що вже в липні перші 35-мм снаряди для зенітних установок Gepard можна буде поставити в Україну.

Днями раніше Британія анонсувала пакет військової допомоги на $ 116 мільйонів для посилення ППО України. Очікується, що все необхідне обладнання буде закуплено в найближчі місяці.

Також кілька днів тому стало відомо, що Німеччина наростить поставки танків Leopard 1 в Україну. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що до кінця року планується поставити ЗСУ понад 100 танків.

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