Окрім цього, у місті Вердер невідомі "осквернили" радянську пам'ятку на міському цвинтарі.

У столиці Німеччини Берліні невідомі особи закидали будівлю посольства Росії балонами та пляшками з червоною фарбою.

Про це повідомляє DW із посиланням на берлінську поліцію.

Повідомляється, що ємності з фарбою розбилися на воротах і території російського посольства.

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Зазначається, що внаслідок події ніхто не постраждав. Співробітники дипломатичного представництва країни-терористки вже змили фарбу.

Окрім цього, повідомили в поліції, у місті Вердер невідомі "осквернили" радянську пам'ятку на міському цвинтарі. Зокрема, невідомі повалили на землю радянську зірку разом із постаментом та спробували зруйнувати кам'яну меморіальну табличку з іменами загиблих радянських солдатів. На клумбі перед пам'ятником розбили водопровідний кран та повиривали квіти.

Скандали з неадекватними росіянами

Як повідомляв УНІАН, раніше росіянка закликала російського диктатора Володимира Путіна бомбити німецький Дрезден, демонструючи мітинг українців. Особу росіянки встановили досить швидко, тому вона записала відеозвернення, у якому бідкається, що отримує погрози в Instagram. Страждає й ресторан, яким вона володіє, адже люди масово ставлять йому низький рейтинг.

Загалом, росіяни досить часто агресивно поводяться з українцями за кордоном. Раніше в Бад-Вісзее (Німеччина) агресивна росіянка на дитячому майданчику накинулася на українців. Жінка без причини лаяла дворічного хлопчика та його маму, супроводжуючи свою істерику погрозами і звинуваченнями.

Агресивна особа заявила, що диктатор Путін "все робить правильно" і скоро Росія простягнеться "від Москви до Мюнхена". На цьому агресія росіянки не закінчувалася. Жінка ввійшла в кураж та видала, що "українців потрібно знищувати як євреїв".

Подібний інцидент стався у Швеції. Росіянка недалеко від посольства РФ в Стокгольмі накинулася з образами на громадянку України. Жінка через свої дії залишилася без роботи в приватній школі.

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