Наразі у США немає оцінки того, коли відновиться робота посольства у Києві.

Співробітники американського посольства, що залишилися в Україні, переїжджають до Львова.

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на співрозмовника у дипломатичній службі США.

Рішення про переїзд було ухвалене терміново, як відповідь на зміну безпекових оцінок; переїзд триває просто зараз, у неділю, пише видання.

"Це тимчасове рішення, команда посольства повернеться до Києва, щойно це дозволить безпекової ситуації", - розповів представник Держдепу, що спілкувався на умовах анонімності.

Наразі у США немає оцінки того, коли відновиться робота посольства у Києві.

У Львові працюватиме основна команда посольства, керівники відділів, а також повірена у справах США Крістіна Квін.

Будівлю посольства у Києві напризволяще не покинуть – там працюватиме технічний персонал.

Минулого тижня видання Buzz Feed писало, що американці к зв’язку зі зростаючою загрозою наступу РФ розглядають переїзд з Києва до котрогось з західних регіонів України.

Як пояснювала преса, вказаний напрямок обрано через його близькість до кордону з ЄС і військами НАТО.

До Львова переїжджають й посольства Канади та Австралії. Крім того, низка країн світу закликали своїх дипломатів покинути Україну через високий ризик бойових дій.

Як наголосив американський держсекретар Ентоні Блінкен, загроза російського вторгнення в Україну дуже висока. Але, додав американський політик, дипломатичний шлях вирішення кризи навколо України залишається відкритим.

За останніми даними Міноборони, Росія зосередила біля кордону з Україною понад 100 тисяч військових, які, як побоюється міжнародна спільнота, РФ може залучити до повномасштабного наступу.

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