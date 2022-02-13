Голови воєводських адміністрацій в Польщі розглядають можливість прийняття біженців з України через можливе російське вторгнення.

Міністр внутрішніх справ та адміністрації Маріуш Камінський повідомив, що голови воєводських адміністрацій в Польщі розглядають можливість прийняття біженців з України, повідомляє Польське радіо.

"Це очевидно, що у зв’язку з ситуацією в Україні, ми хочемо підготуватися до всіх можливих сценаріїв. Один з них — це дії голів воєводських адміністрацій, пов’язані з можливим напливом біженців з України, котрі через можливий вибух конфлікту будуть шукати безпечного притулку в нашій країні", - написав голова Міністерства внутрішніх справ та адміністрації у Твіттері.

У зв’язку з можливим російським вторгнення в Україну Міністерство закордонних справ Польщі не рекомендує подорожі в Україну. У своєму повідомленні відомство радить утриматися від подорожей до Криму та Донбасу.

Видання нагадує, що минулого тижня кілька держав закликало своїх громадян, котрі перебувають на території України, негайно звідти виїхати. Деякі держави вирішили евакуювати з України свій дипломатичний персонал.

Як наголосив американський держсекретар Ентоні Блінкен, загроза російського вторгнення в Україну дуже висока. Але, додав американський політик, дипломатичний шлях вирішення кризи навколо України залишається відкритим.

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