За словами прикордонників, збільшення трафіку на кордоні спостерігається через новорічні свята.

У Польщі спростували поширену російськими пропагандистами інформацію про нову хвилю українських біженців, пише PAP.

Зокрема проросійські ЗМІ повідомили, що нова хвиля біженців з України "штурмує" польсько-український кордон. За словами росіян, до Польщі кожного дня втікають до 150 тисяч людей, що є вдвічі більше, ніж зазвичай.

За інформацією російських пабліків, нібито збільшення трафіку на кордоні спричинене занепокоєнням українців щодо зниження мобілізаційного віку.

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Польські прикордонники зазначили, що ніякої втечі з України не спостерігається, адже це звичайний різдвяно-новорічний трафік, ба більше виїжджає набагато більше людей, ніж в'їжджає до Польщі.

"Збільшення прикордонного руху, що спостерігається в передріздвяний період, є стандартним явищем і відбувається циклічно в цей час", - зазначив підполковник прессекретар Бещадського відділу Прикордонної служби Пьотр Закєлаж.

У PAP нагадали, що українці вже другий рік поспіль святкують Різдво за григоріанським календарем, так само як і в Польщі. У Прикордонній службі зазначили, що багато українців, які перебувають у Польщі, вирішили використати можливість, аби провести свято з родинами на Батьківщині. З іншої сторони, чимало українців через свята вирішили відвідати рідних у Польщі.

"Мої спостереження показують, що найбільший рух на польсько-українському кордоні спостерігається влітку, і саме тоді переважають приїзди до Польщі, але також саме під час різдвяних свят, і саме тоді більшість українців їдуть до своїх родин в Україну. Туристичні приїзди до Польщі трапляються, але це здебільшого стосується жінок, оскільки лише вони можуть вільно виїжджати з країни. В Україні, окрім Карпат, наразі немає туристичного регіону, який був би відносно безпечним, тому українки шукають відпочинку за кордоном", - розповів заступник директора Центру діалогу ім. Юліуша Мерошевського Лукаш Адамський в інтерв'ю PAP.

Він вважає, що повідомлення про масову втечу українців за кордон є цілеспрямованою дезінформацією, яку поширює Кремль, внаслідок чого хоче розпалити антиукраїнські упередження серед поляків.

Зниження мобілізаційного віку в Україні - що відомо

Раніше ексголовнокомандувач ЗСУ Віктор Муженко заявив, що Україні доведеться прийти до зниження мобілізаційного віку. За його словами, питання полягає у тому, чи будуть змінені підходи, наприклад, залучення представників силових структур.

Своєю чергою нардеп Роман Костенко наголосив, що виступає не за зниження мобілізаційного віку, а за те, щоб воювали всі в Україні. Він зазначив, що не можна бути так, щоб одна категорія була на фронті, а інша собі дозволяла десь гуляти.

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