За словами Вєслава Леснякевича, в Україні знищена критична інфраструктура, а люди часто позбавлені базових побутових зручностей.

Польща цієї зими готова прийняти нову хвилю біженців з України. Про це під час Форуму стійкості Варшава - Київ заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Вєслав Леснякевич, повідомляє Укрінформ.

За словами дипломата, Польща "здійснює системні дії щодо підготовки країни до прийому чергової хвилі біженців". Він підкреслив, що у 2022 році країна не була повністю готовою до прийому великої кількості біженців з України, при цьому тоді вагому роль відіграли звичайні громадяни країни та органи місцевого самоврядування.

"Зараз ми поліпшуємо свої плани, готуємося до можливості появи чергової хвилі біженців. Вона не виключена, адже йде зима", - зазначив Леснякевич.

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Він наголосив, що в Україні у значні мірі знищена критична інфраструктура, а люди дуже часто позбавлені базових побутових зручностей, і Польща "вже готова приймати біженців" і "має місця для прийому українців, які хотіли би знайти тимчасовий притулок".

Українські біженці в Польщі

Як поівдомляв УНІАН, кожен десятий бізнес у Польщі відкриває українець. Найчастіше українці започатковують власну справу у Варшаві.

У першому кварталі 2024 року рекордні 74 050 нових ФОПів відкрили українці, що на 33,6% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Також ми писали, що у Польщі значно погіршилось ставлення до українських біженців. Крім того, більшість поляків виступають проти додатковї допомоги Україні.

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