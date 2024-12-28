Ексголовнокомандувач ЗСУ зазначив, що питання можна вирішити або відтермінувати, якщо змінити підхід до мобілізації.

Україні доведеться прийти до зниження мобілізаційного віку та змінити підхід до мобілізації загалом, зокрема щодо питань залучення працівників силових структур до безпосередньої участі у бойових діях.

Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" заявив ексголовнокомандувач Збройних сил України Віктор Муженко.

"Це моя думка, але, на жаль, ми до цього (зниження мобілізаційного віку - УНІАН) прийдемо. З 18 чи з 20 років - це вже інше питання. Питання у тому, чи будуть змінені підходи, наприклад залучення представників силових структур, частини тих людей, які є військовозобов'язаними, але вже є пенсіонерами силових структур, можливість ротацій у цих структурах з тим, щоб більш молодих, енергійних і придатних відправити у бойові військові частини. Можливо, тоді це питання буде вирішено, або на певний термін відтягнуто", - заявив Муженко.

Зниження мобілізаційного віку

Як відомо, Сполучені Штати Америки неодноразово закликали Київ почати мобілізацію молодих хлопців, щоб Україна змогла стабілізувати фронт.

Президент Володимир Зеленський публічно відповів Вашингтону, заявивши, що зниження мобілізаційного віку не вирішить проблеми постачання зброї.

Нещодавно радник комітету ВР з питань економічного розвитку Назарій Волянський заявив, що рішення про зниження мобілізаційного віку можуть ухвалити вже на початку наступного року

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