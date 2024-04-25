Штати поважають право уряду України визначати свою політику, сказав представник відомства.

Сполучені Штати Америки не мають позиції щодо рішення України призупинити надання консульських послуг чоловікам мобілізаційного віку, які перебувають за кордоном.

Представник Деожавного департамента у Брюсселі Деніел Сайзек назвав це "складним питанням". "Уряд України має право визначати свою політику. Немає жодного рішення чи позиції досі від уряду США - допомоги чи не допомагати Україні в цій галузі", - сказав він у коментарі Радіо Свобода.

Він зазначив, що доля громадян України - насамперед її справа і владі слід уважно діяти в цьому питанні. При цьому і країни ЄС, і Штати вітали українців, які виїхали з країни.

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"І це була ще одна важлива частина підтримки Європи, наприклад. Водночас правильно, що уряду України потрібно інтенсивно та серйозно вивчати ситуацію. І ситуацію щодо людей для ЗСУ - це природно, і уряд США поважає право уряду України визначати свою політику", - додав Сайзек.

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Як відомо, Міністерство закордонних справ призупинило надання консульських послуг українцям призовного віку до моменту набуття чинності закону про мобілізацію.

Також Кабінет міністрів ухвалив рішення, згідно з яким військовозобов'язані чоловіки тепер можуть отримати паспорти лише на території України.

У Німеччині заявили, що не позбавлять права перебувати в країні українців з недійсними паспортами. Водночас Польща та Литва оголосили, що готові допомогти у поверненні людей.

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