Сполучені Штати Америки не мають позиції щодо рішення України призупинити надання консульських послуг чоловікам мобілізаційного віку, які перебувають за кордоном.
Представник Деожавного департамента у Брюсселі Деніел Сайзек назвав це "складним питанням". "Уряд України має право визначати свою політику. Немає жодного рішення чи позиції досі від уряду США - допомоги чи не допомагати Україні в цій галузі", - сказав він у коментарі Радіо Свобода.
Він зазначив, що доля громадян України - насамперед її справа і владі слід уважно діяти в цьому питанні. При цьому і країни ЄС, і Штати вітали українців, які виїхали з країни.
"І це була ще одна важлива частина підтримки Європи, наприклад. Водночас правильно, що уряду України потрібно інтенсивно та серйозно вивчати ситуацію. І ситуацію щодо людей для ЗСУ - це природно, і уряд США поважає право уряду України визначати свою політику", - додав Сайзек.
Повернення чоловіків в Україну: останні новини
Як відомо, Міністерство закордонних справ призупинило надання консульських послуг українцям призовного віку до моменту набуття чинності закону про мобілізацію.
Також Кабінет міністрів ухвалив рішення, згідно з яким військовозобов'язані чоловіки тепер можуть отримати паспорти лише на території України.
У Німеччині заявили, що не позбавлять права перебувати в країні українців з недійсними паспортами. Водночас Польща та Литва оголосили, що готові допомогти у поверненні людей.