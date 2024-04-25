У виняткових випадках можна отримати документ, який замінть закордонний паспорт.

У Німеччині отримання чи продовження тимчасової посвідки на проживання для біженців з України не передбачає неодмінної наявності дійсного паспорта.

Головне, щоб була можливість встановити особу людини, сказав представник Сенату Берліну у відповіді на запит DW. За його словами, право на перебування у країні та пов'язані з цим можливості не залежать від рішення Міністерства закордонних справ України.

Якщо українське посольство або консульство відмовиться видавати або продовжувати дію паспорта лише на підставі непройденої служби в армії, то берлінське земельне управління у справах іноземців (Landesamt für Einwanderung) видасть йому для поїздок за кордон проїзний документ, що замінює паспорт.

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Однак він зазначив, що видача такого документу можлива лише якщо людина призовного віку доведе, що має вагомі причини для поїздки. Зазначається, що зобов'язання служити у ФРН вважається цілком прийнятним громадянським обов'язком.

"Відповідні платні клопотання про видачу німецького проїзного документа будуть ретельно перевірятися і, як правило, відхилятися", - попередив він.

Що змінилося для українців за кордоном:

Нагадаємо, днями МЗС тимчасово зупинило надання консульських послуг для громадян України, які перебувають в інших країнах. Голова міністерства Дмитро Кулеба назвав це "відновленням справедливого ставлення до чоловіків мобілізаційного віку в Україні та за кордоном".

Вже згодом Кабмін ухвалив рішення, згідно з яким військовозобов'язані чоловіки 18-60 років можуть отримати закордонні паспорти та паспорти громадянина країни лише в Україні.

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