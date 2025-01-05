Минулого року такі об'єкти вже було виявлено і в інших місцях країни.

У Польщі поліція розслідує походження повітряної кулі, яку виявили у лісі біля села Простки. Правоохоронці припускають, що це метеорологічний пристрій, який прилетів з Калінінградської області Росії, пише Rmf24.

Зазначається, що про залишки об'єкти повідомили до поліції працівники одного з лісництв району.

За попередніми даними, це був метеорологічний прилад, який використовували для вимірювання температури та вологості повітря.

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"На те, що метеорологічна куля, ймовірно, прибула з Калінінградського регіону Росії, вказує маркування кирилицею. Це не перша метеорологічна куля, що впала в цьому регіоні. Минулого року у Вармінсько-Мазурському воєводстві було знайдено кілька таких об'єктів, у тому числі в околицях Піша, Мілаково та Венгожево", - наголосили у виданні.

У Rmf24 нагадали, що Вармінсько-Мазурське воєводство межує з Калінінградом. Довжина сухопутного кордону становить 200 км.

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