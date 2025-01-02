У ДПСУ радять слідкувати за ситуацією.

У перший тиждень нового року на українсько-польському кордоні може збільшитись потік автомобільного транспорту.

Як повідомляють у Державній прикордонній службі України, працівники 7 прикордонного Карпатського загону наразі не фіксують збільшення пасажиропотоку в пунктах пропуску у межах Львівської області, однак це може змінитися.

31 грудня кордон на в'їзд і виїзд у шести автомобільних та чотирьох залізничних пунктах пропуску перетнули 19 355 громадян та 3 932 транспортних засоби, а вже наступного дня - 14 236 людей та 2 950 автівок:

Відео дня

"31 грудня динаміка перетинання кордону відображала перевагу в'їзду на виїздом, а 1 січня навпаки".

Зазначається, що для забезпечення ритмічного функціонування пунктів пропуску ДПСУ збільшила кількість прикордонних нарядів.

Українцям радять перед плануванням подорожей ознайомлюватись із завантаженістю пунктів пропуску на Facebook-сторінці Західного регіонального управління та в офіційному Viber-каналі Держприкордонслужби.

Також варто враховувати, що збільшення пасажиропотоку може затягнути проходження кордону, тому тим, хто збирається продовжити подорож літаком, потягом чи іншим видом транспорту, потрібно планувати пересадку із значним запасом по часу.

Перетин кордону

Як повідомоляв УНІАН, перед Різдом кордон України перетнула рекордна кількість людей. У ДПСУ повідомляли, що показник був більшим ніж у "літні пікові" дні та зимові свята попередніх років, коли вони фіксували близько 130-140 тисяч людей.

21 грудня кордон в обох напрямках перетнули десь 150 тисяч українців, а 22 грудня - 154 тисячі.

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