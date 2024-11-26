За словами Кірбі, президент США робить усе можливе, щоб забезпечити безпеку американських військ на європейському континенті.

У США прокоментували погрози РФ знищити нову базу ППО в польському місті Редзіково. У Вашингтоні вважають, що ці слова варто сприймати серйозно.

Про це заявив радник Білого дому з питань комунікацій Джон Кірбі під час брифінгу.

"Такі погрози мають сприйматися серйозно, і ми це робимо. Якими б нерозважливими й безвідповідальними вони не були, ми сприймаємо їх серйозно", - сказав він.

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Кірбі зазначив, що президент США Джо Байден робить усе можливе, щоб забезпечити безпеку американських військ на європейському континенті. Він підкреслив, що Вашингтон серйозно ставиться до своїх зобов'язань за п'ятою статтею перед союзниками по НАТО.

Також журналісти запитали у Кірбі про те, наскільки ефективно Україна використовує ракетні комплекси ATACMS. Він відповів, що ця зброя застосовується насамперед для самооборони.

"Зараз вони можуть використовувати ATACMS для самооборони, розумієте, в разі потреби. І зараз, зі зрозумілих причин, це відбувається в Курську та навколо нього, в Курській області. Я б надав українцям самим розповісти про те, як вони використовують ATACMS і процедури націлювання, для чого вони їх застосовують і наскільки добре вони працюють", - поділився він.

Погрози РФ Польщі - останні новини

Нагадаємо, що 21 листопада офіційна речниця Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова пригрозила завдати ударів по базі протиповітряної оборони "Aegis Ashore" у польському місті Редзіково.

Раніше прессекретар голови РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що розміщення американської системи протиракетної оборони в Польщі можна розглядати як розширення військової інфраструктури США. Він натякнув, що Росія хоче завдати удару по новій базі.

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