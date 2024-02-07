Кобахідзе каже, що йдеться про державні інтереси Грузії.

Кандидат у прем'єр-міністри Грузії Іраклій Кобахідзе звинуватив Україну у тому, що вона нібито хоче відкрити "другий фронт" в його країні.

Так він відреагував на заяву Посольства України, в якій Грузію закликали утриматися від політизації інциденту з виявленням вибухівки, яку віз з України в Росію українець.

"Політизація тут ні при чому, вони загрожували нашим державним інтересам. При чому тут політизація? Безпека країни - це теж політичне питання, але політизація не має до цього ніякого відношення. Якби в України був посол в Грузії, вони, напевно, не зробили б такої заяви", - цитує лідера "Грузинської мрії" SOVA.

Він вважає, що Грузію "намагаються зробити об'єктом російської агресії". "Це ще раз підтверджує те, про що, в принципі, відкрито говорили високопоставлені чиновники українського уряду, що вони хотіли і, ймовірно, все ще хочуть другого фронту в нашій країні. Ми бачили такі факти, які були виявлені службою державної безпеки", - додав він.

У Грузії знайшли вибухівку в українця: що відомо

5 лютого Служба державної безпеки Грузії повідомила, що знайшла в мікроавтобусі громадянина України замасковані вибухові пристрої вагою 14 кілограмів.

За їх словами, пристрої і речовини завезли в Грузію з Одеси через Румунію, Болгарію і Туреччину, їх збиралися доставити в російський Воронеж.

СГБ вважає, що до справи причетні семеро осіб з Грузії, троє з України і двоє з Вірменії. Організатором називають уродженця Батумі Андрія Шарашидзе, який у 2020 році балотувався в депутати Одеської міської ради від "Слуги народу".

Після цього Посольство України заявило, що перевіряє цю інформацію і з'ясовує всі обставини інциденту. Вони закликали грузинську сторону утримуватися від політизації цієї справи.

"Висловлюємо зацікавленість і готовність до конструктивної взаємодії з правоохоронними та іншими компетентними органами Грузії з метою об'єктивного, неупередженого і всебічного з'ясування всіх обставин справи, а також встановлення реальних організаторів", - додали вони.

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