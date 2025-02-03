Водночас в країні запевняють, що Грузія залишається "вірним членом" Ради Європи.

Партія "Грузинська мрія" відкликала членів своєї делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ).

Про це повідомляє грузинське видання "Грузія Online", посилаючись на заяву голови Комітету із зовнішніх зв'язків Ніколоза Самхарадзе. З делегації виходять усі представлені в ній члени, однак сама делегація не скасовується, зазначив він.

Спікер грузинського парламенту Шалва Папуашвілі повідомив, що члени делегації в індивідуальному порядку звернулися до голови ПАРЄ з приводу припинення своїх повноважень. Водночас він запевнив, що країна залишається "вірним членом" Ради Європи:

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"Ми очікуємо, що Парламентська асамблея Ради Європи повернеться до своїх початкових цінностей".

Грузія та ЄС

Нагадаємо, восени Європейська Рада розкритикувала курс грузинського уряду та повідомила про фактичне призупинення вступу країни до Євросоюзу.

Нещодавно Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, якою вимагає проведення в Грузії нових виборів.

Також наприкінці грудня Сполучені Штати Америки ввели санкції проти почесного голови "Грузинської мрії", олігарха Бідзіни Іванішвілі.

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