Українського посла в Грузії немає з 1 березня 2022 року, після того як президент Володимир Зеленський відкликав його.

Влада України має намір призначити на пост посла в Грузії Володимира Лук'янова.

Як дізналося грузинське видання "Формула", майже всі процедури для призначення узгоджені. Лук'янов почне роботу в Тбілісі на початку лютого.

Зараз Лук'янов працює в Міністерстві закордонних справ. Робота в Грузії стане його першою дипломатичною місією.

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Чому зіпсувалися відносини України і Грузії

1 березня 2022 року президент України Володимир Зеленський відкликав з Грузії посла Ігоря Долгова у відповідь на "аморальну позицію" грузинської влади, яка відмовилася ввести санкції проти РФ і не дала дозволу на виліт добровольцям, які вирушали воювати проти РФ на боці України.

Це рішення Зеленського в Грузії назвали недружнім кроком. Також грузинська влада постійно критикує тимчасового повіреного у справах України в Грузії Андрія Касьянова.

Також відносини України і Грузії загострилися через колишнього грузинського президента Міхеїла Саакашвілі, який перебуває у в'язниці і в нього поганий стан здоров'я. У нього українське громадянство, тому Україна звернулася до влади Грузії з проханням відправити Саакашвілі до Києва на лікування.

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