У Єлисейському палаці зазначили, що дата можливого візиту президента Франції до України ще не визначена.

Президент Франції Еммануель Макрон наступного тижня не приїде до України.

Про це заявили в Єлисейському палаці, повідомляє Le Parisien.

У Єлисейському палаці також зазначили, що дата можливого візиту президента Франції в Україну ще не визначена.

За даними видання, поїздка до Києва може послідувати за планованим візитом Макрона до Румунії, де він має намір зустрітися з французькими військовими, що знаходяться там.

Візит Макрона в Україну:

10 червня 2022 року в ЗМІ з'явилася інформація про те, що президент Франції Еммануель Макрон може наступного тижня відвідати Київ.

Про це писала газета Le Figaro.

Як повідомлялося, у Франції вивчають можливість передачі Україні додатково шести нових САУ Caesar. ЗМІ припустили, що про передачу другої партії Макрон, можливо, оголосить під час свого візиту до України.

Допомога Франції:

Франція вже передавала Україні САУ Caesar. ВСУ раніше продемонстрували, як самохідні гаубиці Caesar б'ють російських окупантів на фронті.

Довідка УНІАН. Caesar - це самохідна артилерійська установка нового покоління. Вона дозволяє вражати цілі противника на відстані 20 км і більше лінії фронту з високою точністю. На цій відстані зазвичай знаходиться артилерія, резерви, пункти управління противника. Їх знищення знижує наступальний потенціал ворога.

Вас також можуть зацікавити новини: