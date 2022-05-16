Україна прагне відновити повну територіальну цілісність.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба виключив потенційні територіальні поступки Росії, які могли б призвести до припинення вогню.

Про це Кулеба заявила у інтерв'ю Bloomberg TV.

Міністр відмовився коментувати, чи пропонував Еммануель Макрон прийняти вимоги Кремля, щоб "зберегти Путіну обличчя". Але відкинув будь-які такі пропозиції.

"Шукати способи зберегти обличчя Путіну – просто неправильний підхід. Нехай Путін сам знайде спосіб "зберегти обличчя", – сказав Кулеба.

Він наголосив, що Україна прагне відновити повну територіальну цілісність: включаючи окуповані райони Донбасу, а також Крим, анексований у 2014 році.

"Ми хочемо, щоб усе, що належить нам, було нашим", – сказав він.

Кулеба також підштовхнув лідерів ЄС, що вагаються, до схвалення заявки України на отримання статусу кандидата. Перспективу відхилення заявки глава МЗС назвав "моральним провалом".

"Між висуванням кандидатури та членством проходить тривалий процес переговорів про вступ, реформи, переходи — багато чого може статися, і вони можуть бути заблоковані на будь-якому етапі. Мета швидкого набуття статусу — політична, надіслати українцям сигнал про те, що країна — "один із нас", – сказав міністр.

Раніше Кулеба вже казав, що Україна змінила свою "картину перемоги" у війні з Росією. Наразі Україна хоче повного звільнення територій від окупації.

Нагадаємо, видання Politico писало, що деякі західні лідери стурбовані можливими наслідками перемоги України у війні. Так, на Заході побоюються, що росія зазнає "приниження", що може створити низку нових проблем.

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