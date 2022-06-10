Американський військовий стратег Едвард Люттвак активно просував російську ідею референдуму на Донеччині та Луганщині, як єдиний варіант закінчення війни.

На четвертому місяці повномасштабного військового вторгнення Росії на територію незалежної України посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький жорстко відреагував на заяви про необхідність "збереження обличчя" президента країни-агресора Володимира Путіна.

Про це він заявив в інтерв'ю "Укрінформу".

Ціхоцький зазначив, що Росія свідомо створила таку ситуацію, за якої союзники вимагатимуть піти на поступки Путіну.

"Бо що для них Донеччина чи Луганщина? Озвучувалися думки, що треба рятувати чиєсь обличчя. Нехай віддають свій Бранденбург або Піренеї", - сказав польський дипломат.

"Збереження обличчя" Путіна:

Президент України Володимир Зеленський розповів 13 травня, що французький президент Емманюель Макрон підштовхував його погодитися на будь-які поступки Путіну, щоб той зміг "зберегти обличчя".

Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що бажання європейців дати Путіну зберегти обличчя вилікує історію.

7 червня 2022 року американський військовий стратег Едвард Люттвак активно просував російську ідею референдуму на Донеччині та Луганщині як єдиний варіант завершення війни.

Раніше у Центрі протидії дезінформації при РНБО України назвали імена лояльних західних "експертів", через яких РФ намагається просувати наратив про свою "неминучу" перемогу і необхідність Україні йти на поступки.

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