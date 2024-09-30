Прем'єр Хорватії: Путін був найбільшим прихильником вступу України до ЄС

У найближчі п'ять років, у рамках дії нової Єврокомісії, буде цікаво спостерігати за розширенням Євросоюзу, зазначив політик.

Російський правитель Володимир Путін "підштовхнув" до євроінтеграції Україну та інші країни. Відтак, з 2022 року кордони ЄС почали розширюватися, заявив прем'єр-міністр Хорватії Андрій Пленкович в інтерв'ю Bloomberg.

"За останні два з половиною роки ми побачили стратегічне зрушення у європейських столицях, які стали більш відкритими для розширення. Я вважаю, що Володимир Путін був найбільшим прихильником розширення", - сказав Пленкович.

Він нагадав, що наприкінці червня Україна офіційно розпочала переговори про вступ до ЄС разом із Молдовою, а цьогоріч про початок переговорів домовилися Боснія та Герцеговина і ще п'ять країн на Західних Балканах.

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У найближчі п'ять років, у рамках дії нової Єврокомісії, буде цікаво спостерігати за розширенням Євросоюзу та змінами усередині країн-кандидатів. Пленкович наголосив, що ЄС готовий "підтримати прогрес наших сусідів".

Вступ України до ЄС

28 лютого 2022 року, невдовзі після російського вторгнення, Україна подала заявку на членство в ЄС. Зеленський попросив негайного вступу за "новою особливою процедурою", а президенти восьми держав ЄС закликали прискорити процес вступу.

21 червня 2024 р. Рада ЄС погодила початок переговорів про вступ з Україною та Молдовою.

Ольга Стефанишина, яку нещодавно призначили міністром юстиції - віцепрем'єром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, заявила про те, що в України можуть виникнути чимало перешкод на шляху до вступу в ЄС. За її словами, зараз Україна почала найважчий етап вступного процесу до ЄС.

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