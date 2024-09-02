Зараз Україна і Європейський Союз визначають "наші прогалини, де ми ще не дотягуємо".

Двосторонні переговори щодо вступу України до ЄС вкладені в календар 24-25 років, і цей етап на шляху євроінтеграції нашої країни є найважчим. Про це заявила віцепрем'єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина в інтерв'ю РБК-Україна.

Вона нагадала, що 25 червня цього року розпочався перемовний процес з країнами-партнерами по напрямках майбутньої угоди про вступ України до ЄС.

"Ми не відкладали в довгий ящик цей процес. Вже з 8 липня, після відкриття переговорів, у нас почалися двосторонні зустрічі по скрінінгу законодавства… І вже всі двосторонні переговори по всіх напрямках, вони вкладені в певний календар 24-25 року. Переговори відкриваються кластерами, це означає по 6-7 розділів, відповідно до напрямку. В 2025 році ми точно почнемо переговори по кластеру "фундаментальні правила". Це блок, без якого неможливо говорити про будь-які політичні рішення", - прокоментувала Стефанішина.

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За словами віцепрем’єрки, Україні треба бути готовою юридично стати частиною єдиного ринку і відповідати політичним критеріям верховенства права. Це робота, яка триває зараз і у 2025 році вона підійде до фіналізації переговорних позицій по всім розділам.

"Це звичайно дуже важко, тому що до цього ми говорили лише про політичні критерії… Тепер це 7777 вимог, і знову ж таки в публічній площині, можливо, все не відчувається, але це тисячі і тисячі сторінок правової роботи, це сотні і тисячі директив і регламентів, які зараз аналізуються державними органами, це десятки зустрічей, які відбуваються прямо зараз, поки ми з вами сидимо і спілкуємося, тобто вся державна машина сьогодні залучена. Тому власне уряд і створив 36 переговорних груп для того, щоб правильно організувати, скоординувати цей процес", - розповіла Стефанішина.

Вона сказала, що насправді найважчий етап переговорів відбувається саме зараз, коли і Україна, і Європейський Союз визначають "наші прогалини, де ми ще не дотягуємо". Як зазначила віцепрем’єрка, зараз формується відповідний обсяг зобов'язань.

"Це не стільки переговорний процес, скільки порівняння систем, це умовно кажучи, знаєте, як є широка колія і вузька колія, і треба якось забезпечити рух всього транспорту", - пояснила Стефанішина

Євроінтеграція України

28 лютого 2022 року, невдовзі після російського вторгнення, Україна подала заявку на членство в ЄС. Президент України Зеленський попросив негайного вступу за "новою особливою процедурою", а президенти восьми держав ЄС закликали прискорити процес вступу.

21 червня 2024 р. Рада ЄС погодила початок переговорів про вступ з Україною та Молдовою.

Перед цим президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україна вже виконала все, що було потрібно для фактичного відкриття переговорів про членство у Євросоюзі.

25 червня глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн оголосила про початок переговорів про вступ з Україною та Молдовою. За її словами, ми перебуваємо на порозі трансформаційного моменту.

Того ж дня у своєму відеозверненні Зеленський зауважив, що Україна обов'язково стане повноправним членом Європейського союзу. Тепер справа за спільною технічною роботою, адаптації української системи до ЄС та політичною волею Європи.

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