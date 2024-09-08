Цей процес вимагатиме фінансової та інституційної реформи.

Португалія активно просуває питання приєднання України до Європейського Союзу. Там пропонують, щоб ЄС вже почав готуватися до можливого вступу нашої країни.

"Ми дуже залучені до процесу розширення... Нам потрібно готуватися прийняти Україну в ЄС, коли це буде можливо. Цей процес вимагатиме фінансової та інституційної реформи, про яку ми повинні подбати негайно", — заявив міністр закордонних справ Португалії Паулу Рангел в кулуарах Форуму Амбросетті в Італії, якого цитує Bloomberg.

Як зазначається, на цьому ж заході президент Володимир Зеленський зустрівся з прем'єркою Італії Джорджією Мелоні. Вони домовилися працювати над конференцією, присвяченій післявоєнній відбудові України. Захід має відбутися наступного року, навіть якщо припинення вогню з Росією залишається недосяжним.

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Вступ України до ЄС

28 лютого 2022 року, невдовзі після російського вторгнення, Україна подала заявку на членство в ЄС. Зеленський попросив негайного вступу за "новою особливою процедурою", а президенти восьми держав ЄС закликали прискорити процес вступу.

21 червня 2024 р. Рада ЄС погодила початок переговорів про вступ з Україною та Молдовою.

Ольга Стефанишина, яку нещодавно призначили міністром юстиції - віцепрем'єром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, заявила про те, що в України можуть виникнути чимало перешкод на шляху до вступу в ЄС. За її словами, зараз Україна почала найважчий етап вступного процесу до ЄС.

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