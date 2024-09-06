Віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції розповіла про те, що потрібно враховувати під час вступу України до ЄС.

Ольга Стефанишина, яку нещодавно призначили міністром юстиції - віцепрем'єром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, заявила про те, що в України можуть виникнути чимало перешкод на шляху до вступу в ЄС.

В інтерв'ю "Європейській правді" вона зазначила, що не обійдеться без складнощів, бо це є частиною нормального функціонування Європейського Союзу.

"Ми усвідомлюємо, що майже щокварталу нам потрібна буде єдність 27 членів ЄС для тих чи інших кроків у наших переговорах про вступ. Не завжди на рівні лідерів - іноді на рівні міністрів чи послів - щодо відкриття кластерів, схвалення звітів, закриття певних розділів чи переходу на наступний етап. Це стає нашою нормальністю", - заявила Стефанишина. Відео дня

Через це Володимир Зеленський дав завдання на розбудову міцних стосунків із нашими "сусідами", що, за словами міністерки, стосується не лише Угорщини з її проблемною позицією.

"Тому що коли доходить до рішень, які потребують консенсусу, то ми іноді з'ясовуємо, що коло наших друзів ширше, ніж ми очікували, і коло скептиків теж ширше, ніж ми очікували", - додала вона.

Через це варто завжди бути готовими до того, що хоч наші партнери і здаються "друзями", періодично виявляється, що їхні інтереси набагато вищі за добрі стосунки.

Європейський Союз і Україна

На початку літа 2024 року лідери G7 пообіцяли надати Україні особливо важливий транш допомоги на суму 50 млрд доларів. Однак відтоді минуло кілька місяців, а союзники досі не ухвалили остаточного рішення щодо фінансової допомоги Києву.

Європейський Союз не зробив жодних необхідних кроків для того, щоб Україні було надано кредит з доходів від заморожених російських активів.

Вас також можуть зацікавити новини: