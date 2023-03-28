Ріші Сунак закликав лідера Китаю Сі Цзіньпіна "використати свій вплив на Путіна, щоб покласти край цій війні".

Дії Китаю "підривають довіру до нього" як до нейтральної сторони в питанні російської агресії проти України.

Про це заявив прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак на слуханнях у парламентському комітеті, пише Bloomberg.

Сунак закликав лідера Китаю Сі Цзіньпіна "використати свій вплив на Путіна, щоб покласти край цій війні".

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За словами британського прем'єра, після зустрічі Сі і президента Росії Володимира Путіна в Москві стало "ясно, що Росія залежить від Китаю".

Сунак зазначив, що хоча уряд Великої Британії "вітає підтримку Китаєм територіальної цілісності України", рішення Пекіна утриматися при голосуванні по резолюціях Ради Безпеки ООН і його "дії в інших місцях" показали, що він не був нейтральним.

Війна в Україні - позиція Китаю

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого Китай представив своє бачення миру в Україні у зв'язку з розв'язаною Росією війною. Документ, який опублікував офіційний Пекін, складається з 12 пунктів, але вони не передбачають виведення російських військ з України. Пропозиції Китаю передбачає заморожування становища російських військ на території України, що не підтримує Київ.

Після зустрічі з лідером КНР Сі Цзіньпіном військовий злочинець Володимир Путін фактично підтвердив, що хотів би "закінчувати війну" за планом, запропонованим Китаєм.

Хоча офіційно Китай намагається займати нейтральну позицію у війні Росії з Україною, нещодавно видання CNN повідомило, що Китай нібито веде подвійну гру і готується таємно постачати летальну зброю в Росію.

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