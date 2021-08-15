Ашраф Гані займав пост з 29 вересня 2014 року.

Президент Афганістану Ашраф Гані зробив офіційну заяву після захоплення Кабула талібами.

Звернення до співвітчизників він опублікував на своїй сторінці в Facebook.

Сьогодні він виїхав з країни разом зі своїми соратниками. За його словами, він прийняв таке рішення, щоб уникнути кровопролиття.

"Сьогодні я зіткнувся з непростим вибором. Я повинен протистояти збройним талібам, які хочуть увійти до палацу, або покинути країну, якій я присвятив своє життя і захист протягом останніх 20 років. Якщо їх не зупинити, незліченні патріоти будуть закатовані, а Кабул буде спустошений, що призведе до великої гуманітарної катастрофи в шестимільйонному місті", - написав Гані.

Читайте такожУкраїнські військові в Афганістані (відео)Він зазначив, що Талібан тепер "несе відповідальність за захист честі та власності своїх співвітчизників".

За словами Гані, Талібан виграв суд зі зброєю в руках, але не зміг підкорити серця людей.

"Ніколи в історії суха сила не давала і не дасть нікому легітимності", - підкреслив він.

Сьогодні бойовики "Талібану" підійшли до Кабула і заявили про встановлення контролю над всією територією Афганістану. Президент заявив, що відмовиться від влади і забезпечить мирну передачу влади, а лідери бойовиків утрималися від штурму міста.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що главою перехідного уряду призначений колишній глава МВС Афганістану, екс-посол у ФРН Алі Ахмад Джалалі.

Лідером країни стане глава політичного офісу талібів в Катарі мулла Барадар.

Представники бойовиків заявили, що іноземці, що знаходяться в Афганістані, можуть вільно покинути країну.

Що таке "Талібан"

"Талібан" - це ісламістський рух, що з'явився в Афганістані в 1994 році серед пуштунів. Воно керувало країною з 1996 по 2001 рік, а також регіоном Вазірістан на півночі Пакистану з 2004 року.

Після терактів 11 вересня 2001 року США почали контртерористичну операцію і за підтримки Північного альянсу скинули режим "Талібану". Ті пішли в підпілля і частково відступили в сусідній Пакистан.

У 2003 році Рада Безпеки ООН визнала талібів терористичною організацією.

Джо Байден ще в ході своєї передвиборчої кампанії обіцяв завершити "вічні війни" США, згадуючи і операцію в Афганістані. Також він почав виведення своїх військ з країни.

Автор: Людмила Жерновська