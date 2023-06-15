Єнс Столтенберг зазначив, що Альянс розгляне збільшення витрат на оборону.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у Брюсселі сказав, що міністри оборони зустрічаються сьогодні в "критичний час" в "більш небезпечному світі".

"Україна перейшла в контрнаступ, ми бачимо запеклі бої. Поки ще рано, але ми також бачимо, що українці домагаються успіхів і що Україна здатна звільнити окуповані землі", - цитує генсека НАТО видання The Guardian

Він підкреслив, що підтримка, яку союзники по НАТО надавали Україні, "протягом багатьох місяців дійсно має значення на полі бою". Вирішуватимуть, як надати подальшу підтримку на сьогоднішніх зборах.

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"Війна в Україні просто демонструє необхідність стояти на боці України і продовжувати підтримку", - сказав він.

Вони також планують збільшити витрати на оборону.

Сьогодні відбудеться зустріч з представниками оборонної промисловості і на зустрічі узгодять "нові цілі щодо можливостей" для забезпечення достатньої кількості боєприпасів, які, за словами Столтенберга, будуть "значно вищими", ніж раніше.

"Україна потребує різних видів допомоги, але основна увага буде приділена підтримці", - зазначив генсек НАТО.

Україна в НАТО - останні новини

Видання NYT пише, що на саміті НАТО Україні можуть запропонувати ізраїльську модель безпеки. У свою чергу генсек НАТО Єнс Столтенберг наполягає, що двері Альянсу відкриті для України. За його словами, саміт НАТО в липні підтвердить, що майбутнє України з Альянсом.

При цьому видання CNN пише, що президент США Джо Байден і його команда знаходяться в розпалі важливої розмови з іншими членами НАТО про те, як і коли Україна може приєднатися до Альянсу.

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