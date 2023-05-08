При цьому Туреччина охоче "ведеться" на провокації, не зважаючи "вуха ФСБ", що досить помітно стирчать за ними.

Російські спецслужби проводять у країнах Європи фейкові мітинги, щоб вплинути на політику інших країн. Про це йдеться в журналістському розслідуванні шведського видання SVT.

Журналісти вважають, що росіян надихнув січневий інцидент з публічним спаленням Корану перед посольством Туреччини в Стокгольмі, через що Анкара досі не схвалила вступ Швеції в НАТО.

Видання стверджує, що в його розпорядженні є інструкція, складена російськими спецслужбами для своїх агентів в Європі. Документ наводить як приклад епізод зі спаленням Корану і пропонує використовувати місцевих жителів і мігрантів в європейських країнах для розпалювання конфліктів між країнами ЄС і Туреччиною.

Відео дня

Зокрема, російській агентурі пропонують знімати і поширювати відео зі спаленням турецького прапора і образами на адресу Реджепа Ердогана. Мета - домогтися висвітлення цих провокацій у ЗМІ.

Крім того, в документах, отриманих журналістами, міститься звіт про одну подібну акцію, проведену росіянами 5 березня в Парижі. Тоді, провокатори скористалися мітингами протесту проти французької пенсійної реформи і зняли відео, як молоді люди "зігували" перед транспарантами з українським прапором і образами на адресу президента Туреччини.

Крім того, видання стверджує, що знайшло 10 епізодів з явно постановочними мітингами, де учасники виступали з критикою ЄС, НАТО і України. І це тільки за останні півроку.

Інцидент зі спаленням Корану в Стокгольмі

У січні ультраправий шведський активіст Расмус Палудан і його прихильники публічно спалили Коран перед турецьким посольством в Стокгольмі. Це спровокувало гучний скандал між Туреччиною і Швецією.

Хоча шведи засудили цю акцію, МЗС Туреччини все одно заявило, що вона була санкціонована шведською владою. Ердоган охоче скористався цим епізодом, щоб заблокувати просування Швеції в НАТО. Турецький лідер вже давно в сварці зі Стокгольмом через те, що шведи прихистили у себе багато турецьких дисидентів.

Досить скоро стало відомо, що спалення Корану було провокацією, яку влаштували російські спецслужби. Однак турецьку владу це не збентежило. Туреччина досі блокує членство Швеції в НАТО, але при цьому активно співпрацює з Росією.

Вас також можуть зацікавити новини: